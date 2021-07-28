إصابة قائد شرطة العاصمة الأفغانية بإطلاق نار داخل منزله

وكالات

أصيب قائد شرطة العاصمة الأفغانية كابل بإطلاق نار داخل منزله في المدينة، حسبما ذكرت فضائية "الحرة" الأمريكية.

وسيطرت حركة طالبان على مساحات من الأراضي خلال الشهرين الماضيين تتجاوز المساحات التي كانت تسيطر عليها عندما كانت الحركة في اوج قوتها قبل الإطاحة بها عن حكم أفغانستان في عام 2001.

وحذرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (يوناما) الاثنين الماضي، من تصاعد العنف غير المبرر في أفغانستان، والذي أوقع أعدادًا كبيرة من الضحايا المدنيين وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في عام 2021، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لاجتثاث العنف.