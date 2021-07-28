Masrawy logo white

إصابة قائد شرطة العاصمة الأفغانية بإطلاق نار داخل منزله

09:30 م الأربعاء 28 يوليه 2021
إصابة قائد شرطة العاصمة الأفغانية بإطلاق نار داخل منزله

مجمع للشرطة في أفغانستان

وكالات

أصيب قائد شرطة العاصمة الأفغانية كابل بإطلاق نار داخل منزله في المدينة، حسبما ذكرت فضائية "الحرة" الأمريكية.

وسيطرت حركة طالبان على مساحات من الأراضي خلال الشهرين الماضيين تتجاوز المساحات التي كانت تسيطر عليها عندما كانت الحركة في اوج قوتها قبل الإطاحة بها عن حكم أفغانستان في عام 2001.

وحذرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (يوناما) الاثنين الماضي، من تصاعد العنف غير المبرر في أفغانستان، والذي أوقع أعدادًا كبيرة من الضحايا المدنيين وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في عام 2021، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لاجتثاث العنف.

شرطة أفغانستان اطلاق نار قائد شرطة كابول إصابة قائد شرطة

الخبر التالى:

كيف فرضت طالبان سيطرتها على نصف مساحة أفغانستان؟

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
31

إصابات اليوم

4

وفيات اليوم

654

متعافون اليوم

284090

إجمالي الإصابات

16498

إجمالي الوفيات

228624

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -بالأسماء.. وزير الداخلية يعتمد حركة التنقلات لعام 2021

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا