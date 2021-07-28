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الادعاء الألماني يحقق في انفجار مصنع للكيماويات في ليفركوزن

09:23 م الأربعاء 28 يوليه 2021
الادعاء الألماني يحقق في انفجار مصنع للكيماويات في ليفركوزن

انفجار بمصنع للكيماويات

برلين - (د ب أ)

أعلن الادعاء العام الألماني اليوم الأربعاء التحقيق في حادثة الانفجار الذي وقع في مرفق لحرق النفايات في مصنع للكيماويات بمدينة ليفركوزن أمس الثلاثاء للاشتباه في أنها واقعة قتل غير متعمد.

وأضاف الإدعاء أنه يحقق ضد مجهول في الواقعة في تهمة الإهمال الذي أدى إلى حدوث انفجار.

وقال متحدث إن الادعاء يراجع ما إذا كان خطأ بشري أدى إلى الانفجار.

كانت شرطة مدينة كولونيا شكلت مجموعة للتحقيق في الواقعة أيضا.

ولقي شخصان على الأقل حتفيهما، كما أصيب 31 آخرين جراء الانفجار الذي وقع صباح أمس، وأعلنت شركة كورينتا المشغلة للموقع اليوم أنها لا تتوقع بقاء أحد من خمسة أشخاص مفقودين على قيد الحياة.

ولا يزال سبب الانفجار، الذي وقع في خزان مركز التخلص من النفايات، غير معروف.

وقالت جهات التحقيق إن الدخول إلى المنطقة لا يزال مقيدا بقوة وذكرت أنه سيتم استخدام طائرات مسيرة لأخذ نظرة عامة عن الوضع.

ويساعد المحققين العديد من الخبراء ورجحت جهات التحقيق استمرار عمليات قوات الإطفاء والشرطة في مكان الحريق لعدة أيام أخرى.

انفجار مصنع للكيماويات انفجار مدينة ليفركوزن برلين

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