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رئيس وزراء السودان يؤكد أهمية المتابعة المستمرة لمناسيب النيل

09:15 م الأربعاء 28 يوليه 2021
رئيس وزراء السودان يؤكد أهمية المتابعة المستمرة لمناسيب النيل

الدكتور عبد الله حمدوك

السودان - (أ ش أ)

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، ضرورة تضافر الجهود الرسمية والشعبية لوضع التدابير اللازمة لمجابهة آثار خريف هذا العام.

جاء ذلك لدى ترؤسه اليوم الأربعاء، الاجتماع الخاص بمتابعة الاستعدادات لخريف هذا العام في السودان، وذلك بحضور وزيري شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، الداخلية الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ، ووالي ولاية الخرطوم أيمن نمر، والأمين العام للمجلس القومي للدفاع المدني اللواء أحمد عمر سعيد.

وقال الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ، إن الاجتماع ناقش موقف استعدادات الخريف والأمطار والآثار المترتبة عليه لهذا العام، ووقف على ترتيبات المجلس القومي للدفاع المدني والأدوار المتوقعة منه خاصة وأن المجلس يضم في هيكلة كافة الوزارات المعنية والولايات.

وأوضح أن الاجتماع أكد أهمية المتابعة المستمرة لمناسيب النيل ومستويات الأمطار على مستوى ولايات السودان، لافتا إلى أن هناك تدخلات من قبل الدفاع المدني للمناطق ذات الهشاشة، لافتا إلى أن استعدادات الخريف لهذا العام غير مسبوقة وتختلف عن الأعوام السابقة.

من جانبه، أوضح والي الخرطوم أيمن نمر، أن الاجتماع استعرض الاستعدادات لخريف هذا العام، لافتا إلى أنه تم وضع برنامج عملي تمثل في صيانة وتأهيل المصارف ومعالجة التصريف وتدعيم الحواجز الواقية من السيول.

هذا المحتوى من

عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان خالد عمر يوسف المجلس القومي للدفاع المدني الأمطار

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