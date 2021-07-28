العراق: اتخاذ إجراءات حاسمة لإصلاح الاقتصاد وجذب الاستثمارات

العراق - (أ ش أ)

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن الحكومة العراقية، اتخذت إجراءات حاسمة نحو إصلاحات حقيقية في الاقتصاد وجذب الاستثمارات، والشركات الأمريكية على وجه الخصوص.

وقال الكاظمي خلال لقائه منتدى رجال الأعمال وغرفة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء، إن الحكومة العراقية قامت بإجراءات جريئة نحو إصلاحات حقيقية في الاقتصاد، أهمها تعزيز نشاط الائتمان في القطاع المصرفي، بدأت بمعالجة ضعف البنى التحتية، على الرغم من عجز الموازنة، وذلك عن طريق تشجيع استثمارات القطاع الخاص.

وأضاف أن الحكومة طرحت مشاريع طاقة نظيفة عن طريق مناقصة تنافسية وشفافة، نتج عنها جذب أكبر الشركات العالمية في مجال الطاقة الشمسية، كما أنها الآن تدخل في مفاوضات مع أكبر الشركات العالمية لمنح 7500 ميجاوات في مجال الطاقة الشمسية خلال العامين القادمين.

وشدد الكاظمي على أنه يتم محاربة الفساد والحفاظ على موارد الدولة .. مؤكدا أن العراق حقق في فترة قصيرة تقدما كبيرا في قطاع الاستثمار، كما أن هناك عملا كبيرا في مجال النفط والطاقة، والطاقة النظيفة على وجه الخصوص، كما أطلقنا مشاريع استراتيجية في مجال الغاز، واستثمار الغاز المصاحب، بالتعاون مع شركات أمريكية".

جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد بحث أمس الثلاثاء، في مقر إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مع رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة تمويل مشاريع البنى التحتية في العراق.