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لجنة التوافقات الليبية تبحث السبت المقبل توصيات تمهد لإجراء الانتخابات

08:52 م الأربعاء 28 يوليه 2021
لجنة التوافقات الليبية تبحث السبت المقبل توصيات تمهد لإجراء الانتخابات

ليبيا


طرابلس - (د ب أ)

تعقد لجنة التوافقات الليبية يوم السبت المقبل اجتماعًا لمناقشة مقترحات أعضائها ورفع توصيات إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي بالنهج المقترح وآلية صنع القرار تمهيدا للتوصل إلى اتفاق على القاعدة الدستورية التي تمكن من إجراء الانتخابات في البلاد.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الأربعاء: "إن لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي عقدت يوم الثلاثاء اجتماعها الافتراضي بتيسير من الأمين العام المساعد ومنسق البعثة، ريزدون زنينجا".

وبحسب بيان للبعثة نشرته على موقعها الرسمي، فقد أجرى أعضاء اللجنة مناقشةً بناءةً بهدف التوصل إلى أرضية مشتركة بشأن مقترح للقاعدة الدّستورية للانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر 2021.

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