ولي عهد أبو ظبي يزور النمسا غدًا

وكالات

يجري ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد بزيارة رسمية إلى النمسا غدًا الخميس لبحث علاقات الصداقة والتعاون، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

ومن المقرر أن يبحث الشيخ محمد بن زايد خلال الزيارة مباحثات مع مستشار النمسا تتناول التطورات الإقليمية والدولية.