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ولي عهد أبو ظبي يزور النمسا غدًا

08:37 م الأربعاء 28 يوليه 2021
ولي عهد أبو ظبي يزور النمسا غدًا

ولي عهد أبو ظبي

وكالات

يجري ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد بزيارة رسمية إلى النمسا غدًا الخميس لبحث علاقات الصداقة والتعاون، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

ومن المقرر أن يبحث الشيخ محمد بن زايد خلال الزيارة مباحثات مع مستشار النمسا تتناول التطورات الإقليمية والدولية.

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد النمسا

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