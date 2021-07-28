ولي عهد أبو ظبي يزور النمسا غدًا
08:37 م الأربعاء 28 يوليه 2021
وكالات
يجري ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد بزيارة رسمية إلى النمسا غدًا الخميس لبحث علاقات الصداقة والتعاون، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.
ومن المقرر أن يبحث الشيخ محمد بن زايد خلال الزيارة مباحثات مع مستشار النمسا تتناول التطورات الإقليمية والدولية.
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