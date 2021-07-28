عمدة نيويورك: دفع 100 دولار لكل شخص يتلقى لقاح كورونا

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

قرر عمدة مدينة نيويورك الأمريكية، بيل دي بلاسيو، اليوم الأربعاء، دفع 100 دولار كحافز لسكان المدينة الذين سيتلقون أول جرعة لقاح كوفيد-19، ابتداءً من يوم الجمعة المقبل.

وقال دي بلاسيو - في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - إن الـ 100 دولار ستحدث تأثيرًا كبيرًا، أردنا زيادة الإقبال على التطعيم من خلال منح حافز شخصي إضافي ومباشر لإنجاز ذلك الآن".

من جانبها، قالت راشيل لوب، رئيسة المجلس الاقتصادي لمدينة نيويورك، إن المقيمين وموظفي المدينة سيحصلون على بطاقة خصم مسبقة الدفع بقيمة 100 دولار، ويمكن سترداد البطاقة رقميًا على الفور، أو الحصول على بطاقة خصم فعلية.

الجدير بالذكر أن 59 % من سكان مدينة نيويورك تلقوا جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا، وفقًا لبيانات المدينة الرسمية، بينما حصل 54% على جرعتين.