الاتحاد العام التونسي للشغل: استعرضنا أفكار لخارطة طريق خروج تونس من أزمتها

وكالات

عقد الاتحاد العام التونسي للشغل اجتماعًا مساء الأربعاء، حول إعداد خريطة طريق للمرحلة القادمة تحت إشراف الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، وبحضور أعضاء الاتحاد وخبراء اقتصاديين وسياسيين وفي القانون الدستوري.

وأوضح الأمين العام للاتحاد، في بيان عبر الصفحة الرسمية للاتحاد على موقع "فيسبوك" أن المنظمة تعول على الخبراء و تستشيرهم من أجل مصلحة الوطن وبلورة تصورات المرحلة القادمة.

وأكد استعداد الاتحاد لكل الأوضاع التي تواجه البلاد، وحرصه على تواصل الدولة والمحافظة على مكاسبها وإصلاح كل النقائص.

واستعرض الخبراء عدة قضايا مهمة تم خلالها تحديد رؤية وتصورات وأفكار لخارطة طريق خروج تونس من أزمتها.