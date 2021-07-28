المغرب يرفع دعاوى جديدة ضد وسائل إعلام في فرنسا في قضية بيجاسوس

الرباط - (أ ف ب)

إزاء الاتهامات الموجهة إليه باستخدام برنامج "بيجاسوس" الإسرائيلي للتجسس، يضاعف المغرب الشكاوى القضائية في فرنسا ضد وسائل الإعلام التي فضحت القضية أو تناولتها، ولا سيما من خلال دعاوى بتهمة التشهير، من غير المؤكد أن يقبلها القضاء.

وسبق أن رفع المغرب في 22 يوليو دعوى قضائية أمام محكمة الجنايات في باريس ضد منظمتي العفو الدولية و"فوربيدن ستوريز" بتهمة التشهير، بعدما حصلتا على قائمة أرقام الهواتف التي استهدفها مستخدمو برنامج "بيجاسوس" الذي طورته مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية.

وأعلن محامي المملكة أوليفييه باراتيلي لوكالة فرانس برس رفع "أربع دعاوى قضائية خاصة بتهمة التشهير"، وفق إجراء يسمح بإحالة مرتكب جرم على وجه السرعة على القضاء.

وأوضح المحامي أن اثنين من الدعاوى رفعتا ضدّ صحيفة "لوموند"، وهي من ضمن المجموعة المؤلفة من 17 وسيلة إعلام دولية كشفت الفضيحة، ومديرها جيروم فينوليو، ودعوى ثالثة بحق موقع "ميديابارت" الإخباري والاستقصائي ورئيسه إدوي بلينيل، والرابعة بحق إذاعة "راديو فرانس".

ومن المقرر عقد جلسة إجرائية أولى في 15 أكتوبر المقبل أمام الغرفة المتخصصة بقانون الصحافة، لكن في حال جرت دعوى، فهي لن تحصل قبل حوالى سنتين.

ومن المتوقع أن تصطدم هذه الشكاوى بحكم صدر مؤخرًا عن محكمة التمييز بعد رد عدة شكاوى قدمها المغرب، إذ اعتبرت المحكمة في 2019 أنه لا يمكن لدولة مباشرة ملاحقات بتهمة التشهير العلني لكونها ليست "جهة خاصة" بحسب تعريف القانون حول حرية الصحافة.

لكن باراتيلي ينوي محاربة هذه السابقة القضائية غير المؤاتية، مؤكدا أنه "يمكن تماما قبول شكاوى" الدولة المغربية إذا أنها تتصرف "نيابة عن إداراتها وأجهزتها".

في المقابل، أفادت صحيفة لوموند ردا على أسئلة فرانس برس أنها "تنتظر للتثبت من حقيقة هذه الملاحقات وفحواها".

وفي تصريح تلقته فرانس برس، أعلنت راديو فرانس أنها "تؤكد تضامنها التام مع وسائل الإعلام الدولية الـ17 التي كشفت القضية وتذكر بأن لا شيء يمكن أن يثني الضرورة الديموقراطية للأخبار".

وإذ اعتبرت المجموعة الإذاعية العامة أن الاستقصاء هو "ممارسة صحافية لا بدّ منها لحسن سير الديمقراطية"، شددت على "الأخلاقيات المهنية المتينة" لخليتها الاستقصائية واستقلاليتها.

من جهته، قدم وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت الأربعاء شكوى في باريس ضد موقع ميديابارت ومديره بتهمة "التشهير والافتراء"، على ما أعلن محاميه رودولف بوسولو في بيان.

وجاء في البيان أن الوزير يعتزم نقض "المزاعم المغرضة والافتراءات التي تنقلها منذ أيام وسائل الإعلام هذه التي توجه اتهامات خطيرة إلى مؤسسات يمثلها بدون تقديم أي أدلة ملموسة".

وندد الوزير بـ"حملة إعلامية".

وتأتي شكوى الوزير ردا على شكاوى ضد مجهول قدمها موقع ميديابارت في 19 يوليو بعدما تم التجسس على اثنين من صحافيي عبر برنامج "بيجاسوس".