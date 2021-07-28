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لبنان يطلب مساعدة عاجلة من قبرص لإرسال طائرات متخصصة في إخماد حرائق عكار

06:43 م الأربعاء 28 يوليه 2021
لبنان يطلب مساعدة عاجلة من قبرص لإرسال طائرات متخصصة في إخماد حرائق عكار

حرائق هائلة بمحافظة عكار في لبنان

لبنان - (أ ش أ)

أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، اتصالاً بوزيرة الدفاع والخارجية بحكومته زينة عكر؛ لطلب مساعدة عاجلة من قبرص لإرسال طائرات متخصصة في إخماد الحرائق وإنقاذ المواطنين في منطقة القبيات بمحافظة عكار شمالي لبنان.

وطلب دياب من وزير الداخلية اللبنانية محمد فهمي، إعطاء التعليمات إلى البلديات في المنطقة للمؤازرة وتقديم المساعدة.

كما أجرى الرئيس دياب اتصالاً بمدير الدفاع المدني العميد ريمون خطار واطلع منه على سير عمليات إخماد الحريق.

كما أعلن الدفاع المدني اللبناني استقدام التعزيزات من كافة المناطق للسيطرة على النيران.

واندلعت حرائق هائلة اليوم في غابات الصنوبر بإحدى مناطق مدينة القبيات وفي عدد من المزارع بقرية بينو بمحافظة عكار شمالي لبنان، وسرعان ما انتشرت النيران لتصل إلى المنازل لتحاصر الأهالي في المناطق السكنية المجاورة.

ودفع الصليب الأحمر اللبناني بـ 9 فرق اسعاف لتقديم الاسعافات الأولية للمصابين جراء الحرائق والدخان الكثيف بمدينة القبيات، بالإضافة إلى إخلاء المواطنين المحتجزين في منطقة الحريق.

كما دفعت فرق الدفاع المدني بسيارات لمحاصرة النيران ومحاولة إطفائها وإنقاذ الأهالي.

وفي بينو، اندلع حريق انتشر على عدة أفدنة من بساتين الزيتون وأشجار السنديان، واتسعت رقعة الحريق بسبب سرعة الهواء الساخن الذي يضرب المنطقة، وتجري حاليًا جهود الإطفاء والإنقاذ.

هذا المحتوى من

محافظة عكار قبرص لبنان حرائق عكار

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