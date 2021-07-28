اندلاع حرائق غابات في مدينة أنطاليا السياحية التركية

إسطنبول- (د ب أ):

نقلت شبكة "سي إن إن ترك" عن مسؤول محلي اليوم الأربعاء قوله، إن عدة حرائق غابات اندلعت في أنطاليا، المدينة التركية السياحية الشهيرة، ونشرت الرياح ألسنة اللهب في اتجاه المناطق المأهولة بالسكان.

وتم إخلاء ثلاثة أحياء بحسب مصطفى ييجيت، مدير منطقة في بلدة مانافجات.

وأظهرت الصور كرات داكنة من الدخان، وألسنة اللهب على ارتفاع عدة أمتار. وقال يجيت، إن السياح ليسوا من بين المعرضين للخطر في الوقت الحالي.

وتقاوم قوات الطوارئ النيران من الجو وعلى الأرض. وبحسب مكتب المحافظ، تعمل طائرات إطفاء و15 مروحية في جهود الإطفاء. وقال يجيت، إنه تم طلب تعزيزات من المقاطعات المجاورة.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو وفيات. ولم يتضح سبب الحرائق في البداية.