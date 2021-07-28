رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبدأ زيارة رسمية إلى الجزائر



طرابلس - (د ب أ)

وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي صباح اليوم الأربعاء إلى الجزائر لبحث العلاقات الليبية الجزائرية، في إطار زيارة رسمية تستمر يومين.

وجاء في بيان للمجلس الرئاسي "أن رئيس المجلس محمد المنفي يبحث في الجزائر اليوم العلاقات الليبية الجزائرية، في إطار مواصلة التعاون والتشاور حول القضايا المشتركة التي تهم البلدين".

وكانت الرئاسة الجزائرية قد قالت أمس الثلاثاء إنه وإضافة إلى العلاقات الثنائية والوضع في ليبيا، ستكون مستجدات الأوضاع في تونس ضمن جدول زيارة المنفي إلى الجزائر.