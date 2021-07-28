الرئيس التونسي يرأس اجتماعا للقوات المسلحة والقيادات الأمنية العليا

تونس - أ ش أ

ترأس مساء اليوم الأربعاء، الرئيس التونسي قيس سعيد، اجتماعا لأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقيادات الأمنية العليا للبلاد، وذلك بقصر قرطاج الرئاسي.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد اتخذ بعض القرارات مساء يوم الأحد الماضي، منها قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

كما قرر سعيد، خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية و الأمنية مساء الأحد، "تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب"، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.

وأضاف الرئيس التونسي أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.

وتأتي قرارات الرئيس التونسي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة.