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الشرطة التونسية توقف مراسل صحيفة نيويورك تايمز بتهمة التخابر

03:17 م الأربعاء 28 يوليه 2021
الشرطة التونسية توقف مراسل صحيفة نيويورك تايمز بتهمة التخابر

الشرطة التونسية - صورة ارشيفية

تونس - (د ب أ):

أوقفت الشرطة التونسية اليوم الأربعاء في منطقة حي التضامن بتونس العاصمة مراسل صحيفة نيويورك تايمز بتهمة التخابر.

وقال الصحفي ماسينيسا بالأكحل بينما كان في مخفر الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه كان يجري تحقيقا في حي التضامن القريب من العاصمة قبل أن تعتقله الشرطة.

وقال بالأكحل، وهو مراسل مستقل ويحمل ترخيصا من السلطات التونسية، إن الشرطة واجهته باسئلة تتضمن اتهاما بالتخابر.

الشرطة التونسية تونس السلطات التونسية التخابر

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