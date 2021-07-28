الإمارات تمنح الإقامة الذهبية للأطباء المقيمين بالدولة

(وكالات):

دعت حكومة دولة الإمارات، الأربعاء، جميع الأطباء المقيمين في الدولة إلى التقدم للحصول على الإقامة الذهبية، التي تمنحهم وعائلاتهم إقامة طويلة لمدة 10 سنوات.

وأوضحت وكالة "وام"، أن القرار جاء تنفيذا لتوجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمنح الإقامة الذهبية لأصحاب الكفاءات العلمية والخبرات المتميزة.

وأوضحت الوكالة أن القرار "يعزز شعورهم (الأطباء) بالاستقرار، ويسهم باستقطاب أفضل الخبرات والمهارات الصحية من مختلف دول العالم، وينعكس بشكل إيجابي على تعزيز كفاءة الخدمات وجودة الرعاية الطبية في الدولة لتكون الأفضل عالميا".

وتأتي هذه اللفتة "تقديرا لجهود أبطال خط الدفاع الأول وعطائهم وتضحياتهم وروح المسؤولية العالية التي أظهروها في مواجهة جائحة كوفيد-19".

ويمكن للأطباء الحاصلين على ترخيص من الهيئات التنظيمية الصحية في الدولة، التقدم بطلبات الحصول على الإقامة الذهبية حتى سبتمبر المقبل، عبر الموقع الإلكتروني "smartservices.ica.gov.ae" المخصص للأطباء في إمارات الدولة، فيما يمكن للأطباء في إمارة دبي التقدم عبر المنصة "smart.gdrfad.gov.ae".

وسيعمل فريق مشترك من الجهات الحكومية المعنية على تلقي الطلبات وتقييمها لإصدار الإقامة الذهبية للأطباء المؤهلين للحصول عليها.

كما سيتم تخصيص 7 مراكز تابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في كافة إمارات الدولة للأطباء الراغبين بتقديم طلبات الحصول على الإقامة الذهبية، من خلال زيارة المراكز المخصصة بشكل شخصي.

جدير بالذكر، أن دولة الإمارات طبقت نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، لخمس أو عشر سنوات، تُجدد تلقائيا، عند توافر الشروط، لفئات معينة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية.

ويتيح النظام للمقيمين في دولة الإمارات، والوافدين الأجانب وعائلاتهم الراغبين للقدوم للعمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة لكفيل إماراتي.

وأعلن مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي، اعتماد تغييرات رئيسية في منح الإقامة الذهبية للمقيمين، وتضمين فئات جديدة لمستحقي تأشيرة الإقامة طويلة الأمد "الإقامة الذهبية" لعشر سنوات لجميع الحاصلين على شهادات الدكتوراه، والأطباء، والمهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والالكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، والطلاب المتفوقين في الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر.

ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم /56/ لسنة 2018 بشأن تنظيم تصاريح الإقامة للمستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية، نظم القرار منح تصاريح الإقامة لكل من المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب المتخصصة والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة والطلبة النوابغ.

وتشمل فئة أصحاب المواهب المؤهلة للحصول على الإقامة الذهبية لعشر سنوات، أصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين.