جبهة الحوار الوطني العراقية تعلن انسحابها من الانتخابات المقبلة

بغداد - (د ب أ):

أعلنت جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها السياسي العراقي صالح المطلك اليوم الأربعاء أنها لن تشارك في الانتخابات العامة البرلمانية التي تم تحديدها في العاشر من أكتوبر المقبل.

وقالت الجبهة في بيان صحفي اليوم، إنها قررت عدم الاشتراك في الانتخابات البرلمانية المقبلة وعدم تقديم أي مرشح في أي دائرة انتخابية بناء على القناعة الراسخة بأن انتخابات عام 2018 كانت أسوأ انتخابات حيث شهدت أدنى نسبة مشاركة وأعلى نسبة تزوير.

وأشارت إلى أن ما أفرزته تلك الانتخابات من نتائج لا تمثل إرادة الشعب العراقي مما ساهم في المزيد من التدهور السياسي والفشل في إعادة بناء مؤسسات الدول.

وأوضحت أن هناك حقيقة بات يدركها الشعب العراقي أن الوضع السيئ الذي وصل إليه البلد وعدم توفير بيئة آمنة لإجراء الانتخابات المبكرة وانتشار السلاح المنفلت كلها عوامل تؤكد أن لا تغيير واضح سيحصل وعليه ولوجود هذه القناعة قررت الجبهة عدم الاشتراك في هذه الانتخابات.

وأكدت الجبهة موقفها من عدم إمكانية إجراء انتخابات نزيهة بدون إنهاء عوامل التزوير المتمثل بالسلاح المنفلت والمال السياسي .

وكان التيار الصدري والحزب الشيوعي قد أعلنا خلال الأيام الماضية مقاطعة الانتخابات المقبلة رغم استكمال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق جميع خطوات تنفيذها .