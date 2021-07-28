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القضاء التونسي يفتح تحقيقا بشأن 3 أحزاب بينها النهضة

12:04 م الأربعاء 28 يوليه 2021
القضاء التونسي يفتح تحقيقا بشأن 3 أحزاب بينها النهضة

أرشيفية

وكالات:

قال مصدر قضائي لوكالة "رويترز" إن القضاء التونسي فتح تحقيقا بشأن ثلاثة أحزاب سياسية بينها حزبا النهضة وقلب تونس للاشتباه في تلقيها أموالا من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019.

وتم فتح التحقيق يوم 14 يوليو قبل أن يقيل الرئيس قيس سعيد رئيس الوزراء ويجمد البرلمان في خطوة وصفتها هذه الأحزاب بأنها انقلاب.

القضاء التونسي تونس أحزاب سياسية قيس سعيد

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