وزير خارجية الجزائر ينهي زيارة عمل رسمية إلى تونس

تونس - أ ش أ

أنهى وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء، زيارة عمل رسمية إلى تونس، كان قد بدأها أمس والتقى خلالها الرئيس التونسي قيس سعيد.

وذكر لعمامرة، في تصريحات صباح اليوم، أنه نقل رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبدالعزيز تبون، تؤكد عمق وأخوة العلاقات بين البلدين لما تمثلان كل منهما من عمق إستراتيجي لبعضهما البعض.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد اتخذ بعض القرارات مساء الأحد الماضي، منها قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

كما قرر سعيد، خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية مساء الأحد، "تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب"، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.

وأضاف الرئيس التونسي أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.

وتأتي قرارات الرئيس التونسي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة.