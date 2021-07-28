موريتانيا: تحرير مواطنين اختطفهما إرهابيون قرب الحدود مع مالي

موريتانيا - (أ ش أ)

أعلنت السلطات الموريتانية تحرير مواطنين اختطفا خلال هجوم مسلح بين مدينة كالا والنوارة قرب الحدود الموريتانية المالية.

وأكد مصدر رسمي موريتاني سلامة المواطنين وأنهما بحالة صحية جيدة، لافتا إلى أنهما كانا قد تعرضا للاختطاف من قبل فصيل تابع لتنظيم القاعدة الإرهابي شمال مالي قبل أسبوعين.

وأفاد بأن الفصيل التابع للقاعدة اختطف ثلاثة صينيين أيضا خلال هجوم مسلح داخل الأراضي المالية استهدف الشركة القومية الموريتانية للطرق وشركة صينية.