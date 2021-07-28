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الأردن يدين اعتزام إسرائيل تنفيذ مشروع مركز المدينة بالقدس

12:25 ص الأربعاء 28 يوليه 2021
الأردن يدين اعتزام إسرائيل تنفيذ مشروع مركز المدينة بالقدس

الأردن

الأردن - (أ ش أ)

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الثلاثاء، ما يسمى بمشروع "مركز المدينة" الذي تعتزم السلطات الإسرائيلية تنفيذه في القدس الشرقية المحتلة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية، إن أي خطوة أحادية من شأنها تغيير وضع القدس أو تغيير معالمها أو هويتها أو طابعها أو تركيبتها الديمغرافية أو المساس بالأملاك والعقارات الوقفية مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي.

وطالب الفايز إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال التقيد بالتزاماتها وفق القانون الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية أراضي محتلة منذ العام 1967، واحترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

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الأردن إسرائيل مشروع مركز المدينة القدس

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