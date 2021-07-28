الإمارات وبريطانيا تبحثان سبل تنمية المجالات الدفاعية والعسكرية

الإمارات - (أ ش أ)

بحث رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي الثلاثاء مع كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الفريق جوي مارتن سامبسو المجالات الدفاعية والعسكرية وسبل تنميتها بما يعزز العمل المشترك بين البلدين.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية - القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة.