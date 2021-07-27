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الاتحاد الإفريقي يهنئ مصر للانضمام لاتفاقية إنشاء وكالة الأدوية الإفريقية

10:31 م الثلاثاء 27 يوليه 2021
الاتحاد الإفريقي يهنئ مصر للانضمام لاتفاقية إنشاء وكالة الأدوية الإفريقية

السفيرة أميرة الفاضل


جنوب إفريقيا - (أ ش أ)

هنأت مفوضة الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية في الاتحاد الإفريقي السفيرة أميرة الفاضل، اليوم الثلاثاء جمهورية مصر العربية للتوقيع على الانضمام إلى وكالة الأدوية الإفريقية.
وقالت مفوضة الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها على موقع التغريدات المختصرة "تويتر": "أقدم التهنئة لمصر للتوقيع على معاهدة إنشاء وكالة الأدوية الإفريقية"، مضيفة أن مصر أصبحت الدولة العضو (21) في الاتحاد الإفريقي التي توقع على هذه المعاهدة "المهمة".
وشهد شهر يوليو الجاري إعلان مصر الانضمام لاتفاقية إنشاء وكالة الأدوية الإفريقية، بهدف توطين التصنيع المحلى للأدوية واللقاحات بدول القارة الإفريقية.
تجدر الإشارة إلى أن الوكالة الإفريقية للأدوية ستكون بمثابة الهيئة التنظيمية القارية التي ستوفر القيادة التنظيمية ، لضمان وجود أنظمة تنظيمية منسقة ومعززة ، والتي تحكم تنظيم الأدوية والمنتجات الطبية في القارة الأفريقية.
وستنظم الوكالة الوصول إلى الأدوية الأساسية والتكنولوجيات الصحية الآمنة والفعالة وذات النوعية الجيدة والميسورة التكلفة من خلال تنسيق الأنظمة التنظيمية الجارية، كما تقوم الوكالة بتعزيز ومواءمة الجهود التي تبذلها مفوضية الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والمنظمات الصحية الإقليمية والدول الأعضاء، مع تزويدها بالتوجيه التنظيمي.
واعتمد رؤساء الدول والحكومات معاهدة الوكالة الإفريقية للأدوية ، خلال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمؤتمر الاتحاد بتاريخ 11 فبراير 2019 في أديس أبابا، وللدول الأعضاء الحرية في اختيار إما التوقيع على المعاهدة في مقر مفوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا أو في بلدانها.

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السفيرة أميرة الفاضل الاتحاد الأفريقي مصر وكالة الأدوية الإفريقية

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