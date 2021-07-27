بايدن: مستعدون للرد على اي هجوم سيبراني

وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن ‏‎‏‎عن ثقته في كل من يعملون في وكالة الاستخبارات ولكنه حذر أن هذا لا يعني أنهم في منأى عن المساءلة، وذلك ‏‎خلال كلمة له أمام وكالة الاستخبارات الوطنية، حسبما ذكرت الحرة.

وقال بايدن في كلمته مساء الثلاثاء، إن العاملون في وكالة الاستخبارات الوطنية يمثلون عيون الولايات المتحدة وآذانها، مضيفًا أن ‏‎إدارته لن تمارس أي ضغوط على أجهزة الاستخبارات الوطنية.

ودعا أجهزة الاستخبارات الوطنية في الولايات المتحدة ‏إلى منحه المعلومات بلا تحيز لأصدر قراراته بدقة.

وأشار إلى أنه تم التركيز خلال الأعوام العشرين الماضية على مكافحة الإرهاب ولكن الإرهاب يتغير وتتغير أشكاله.

وأضاف أن نظيره الروسي فلادمير بوتين يعرف أن لدى الولايات المتحدة قدرات كبيرة جدًا معتبرًا أن هذا أمر جيد، متابعًا بالقول: "مستعدون للرد على أي هجوم سيبراني يستهدفنا".