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محتجون يوقفون خطًا للسكك الحديدية في إثيوبيا بعد مقتل 300 شخص

09:34 م الثلاثاء 27 يوليه 2021
محتجون يوقفون خطًا للسكك الحديدية في إثيوبيا بعد مقتل 300 شخص

أرشيفية

أديس أبابا - (د ب أ)

أوقف محتجون في شرق إثيوبيا وألحقوا ضررًا بأحد الشرايين التجارية الحيوية التي تربط الدولة الإفريقية الحبيسة بميناء في دولة جيبوتي المجاورة، حسبما قال مسؤول حكومي.

وجاءت الاحتجاجات في أعقاب هجوم شنته قوات خاصة ومقاتلون تابعون لميليشيات من إقليم عفر المجاور على بلدة جاربيسا التي يعيش فيها العديد من الصوماليين العرقيين.

وأكدت السلطات في الإقليم الصومالى وهو أحد أقاليم إثيوبيا مقتل 300 شخص على الأقل في أعمال العنف التي بدأت يوم 24 يوليو الجاري، وفقًا للمتحدث محمد روبل.

وأغلق المحتجون الطريق الذي يربط الإقليم الصومالي الإثيوبي والعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

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