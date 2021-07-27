البرلمان الصيني يدرس فرض قوانين جديدة على هونج كونج

بكين - (د ب أ)

تناقش أعلى هيئة تشريعية صينية فرض قوانين جديدة على هونج كونج وماكاو الشهر المقبل، وهي خطوة قد تجعل بكين تمارس نفوذًا أكبر في المدينتين.

وستراجع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني مقترحات لإضافة قوانين وطنية إلى ملاحق القوانين الأساسية للأقاليم، دساتيرها الفعلية، في جلستها المقبلة في الفترة من 17 إلى 20 أغسطس، دون تقديم تفاصيل عن القوانين التي تتم دراستها، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الصين فرضت تشريعات شاملة للأمن القومي في هونج كونج العام الماضي وأنه منذ ذلك الحين، تم الاستناد إلى القانون في الاعتقالات الجماعية للنشطاء المدافعين عن الديمقراطية وأثار القلق بين الشركات الأجنبية والمغتربين بشأن تأثيره على الحريات المدنية، إلا أنه يصعب العثور على بوادر نزوح جماعي للمستثمرين، بعد أكثر من عام من بدء قمع النشطاء.