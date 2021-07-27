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رئيس المجلس الرئاسي الليبي يزور الجزائر غدًا

08:56 م الثلاثاء 27 يوليه 2021
رئيس المجلس الرئاسي الليبي يزور الجزائر غدًا

محمد المنفي

الجزائر - (د ب أ)

يقوم رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي، بزيارة إلى الجزائر غدًا الأربعاء وتستمر ليومين، لبحث العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها اليوم الثلاثاء: "يشرع رئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد محمد يونس المنفي، غدًا الأربعاء، في زيارة رسمية للجزائر تدوم يومين،حيث يلتقي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في إطار مواصلة التعاون, تأكيدًا لمتانة علاقات الأخوة بين الشعبين الشقيقين".
وإضافة إلى العلاقات الثنائية والوضع في ليبيا، ستكون مستجدات الأوضاع في تونس ضمن جدول زيارة المنفي إلى الجزائر.

ليبيا الجزائر المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي

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