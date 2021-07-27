‏‏واشنطن تدعو رئيس الوزراء اللبناني المكلف لتشكيل حكومة سريعًا

وكالات

‏دعت وزارة الخارجية الأمريكية، ‏الثلاثاء رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي إلى تشكيل حكومة سريعًا ومواصلة الإصلاحات، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وبدأ نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء اللبناني المكلف الجديد، اليوم محاولاته لتشكيل حكومة قادرة على معالجة الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تعصف بالبلاد، وأجرى مشاوراته الأولى مع ممثلي الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد.

وكانت الخلافات بين الأطراف السياسية في لبنان أدت إلى عرقلة تشكيل حكومة جديدة لمدة عام تقريبًا.