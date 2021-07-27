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موجة جديدة من اللاجئين الإثيوبيين تعبر للسودان

08:51 م الثلاثاء 27 يوليه 2021
موجة جديدة من اللاجئين الإثيوبيين تعبر للسودان

اللاجئين الإثيوبيين

السودان - (أ ش أ)

عبر ثلاثة آلاف لاجئ أثيوبي الحدود السودانية إلى قرية "تايا" في محلية "باسندة" بولاية القضارف (شرق السودان)، مساء أمس، فيما لا يزال تدفق اللاجئين مستمرا.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا"، عن مصدر مطلع قوله إن هذا الرقم يمثل أكبر عدد من اللاجئين الإثيوبيين الذين عبروا إلى السودان في يوم واحد منذ الموجة الأولى التي شهدها السودان في نوفمبر الماضي عند اندلاع القتال بين قوات التيجراي والجيش الفيدرالي الاثيوبي.

وأضاف المصدر أن "هذه الموجة الجديدة ربما تشير إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية والإنسانية غربي إثيوبيا جراء تصاعد النزاعات المسلحة فيها".

وأوضح أن السلطات السودانية قامت باستقبال وايواء اللاجئين الذين ينتمون لقبائل "الكومنت" من اقليم "الأمهرا" الإثيوبي، حيث وفرت لهم المأوي المؤقت.

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اللاجئين الإثيوبيين السودان إثيوبيا

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