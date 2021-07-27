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‏الخارجية الأمريكية: نراقب الوضع في تونس عن كثب

08:45 م الثلاثاء 27 يوليه 2021
‏الخارجية الأمريكية: نراقب الوضع في تونس عن كثب

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

وكالات

‏أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تراقب الوضع في تونس عن قرب، مضيفة أن على الجميع احترام الدستور والديمقراطية وحقوق الإنسان، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وكان وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، أجرى مساء الاثنين اتصالاً هاتفيًا بالرئيس التونسي قيس سعيد، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن حث الرئيس التونسي قيس سعيد على "الالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان"، وذلك في اتصال هاتفي الاثنين.

وأضاف أن بلينكن حث الرئيس سعيد على مواصلة الحوار المفتوح مع كل الأطراف السياسية والشعب التونسي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستظل تراقب الموقف.

وزارة الخارجية الأمريكية أحداث تونس أنتوني بلينكن قيس سعيد

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