وزير الخارجية السعودي يؤكد وجود رغبة مشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع باكستان

السعودية - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وجود رغبة مشتركة لدى المملكة وباكستان لتعزيز العلاقات الثنائية وخاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا، وتشجيع رجال الأعمال من الجانبين على استكشاف فرص الاستثمار في مجالات التكنولوجيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الخارجية السعودي مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي في إسلام آباد، حيث أكد التزام المملكة وتطلعها بمواصلة العمل مع باكستان فيما يتعلق بتغير المناخ، منوها بفرص التعاون بين البلدين في هذا الشأن في إطار مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر اللتين أطلقتهما المملكة.

وأشار فيصل - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - إلى زيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى المملكة خلال شهر مايو الماضي، ولقائه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، واتفاقهما على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب من التعاون والازدهار يشمل جميع المجالات.