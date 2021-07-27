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السودان: إرجاء محاكمة البشير وعدد من معاونيه في قضية انقلاب 1989

07:28 م الثلاثاء 27 يوليه 2021
السودان: إرجاء محاكمة البشير وعدد من معاونيه في قضية انقلاب 1989

محاكمة البشير

السودان - (أ ش أ)

أرجأت محكمة سودانية، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، و27 من كبار معاونيه، في قضية تدبير انقلاب الثلاثين من يونيو عام 1989، وذلك إلى جلسة 10 أغسطس المقبل، لحين البت في طلب قاضي المُحاكمة إعفاءه من نظر القضية.

وعقدت المحكمة الخاصة لمحاكمة المتهمين في انقلاب 30 يونيو عام 1989، جلستها اليوم بالخرطوم، حيث قدم القاضي طلبا لإعفائه من متابعة القضية، وإرجاء جلساتها أسبوعين لحين البت في الطلب.

وأوضح القاضي، أنه إذا لم تتم الاستجابة لطلبه من قبل رئاسة القضاء، سوف يواصل عمله في الجلسة القادمة بعد أسبوعين

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محاكمة البشير عمر البشير قضية انقلاب 1989 السودان

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