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اتحاد الشغل في تونس يطلب كشف تمويل الأحزاب والجمعيات وإحالتها على القضاء

05:52 م الثلاثاء 27 يوليه 2021
اتحاد الشغل في تونس يطلب كشف تمويل الأحزاب والجمعيات وإحالتها على القضاء

الاتحاد العام التونسي للشغل

تونس - (د ب أ)

طالب الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء بالكشف عن التحويلات المالية للأحزاب والجمعيات وعرضها على القضاء.

وقال المتحدث باسم الاتحاد ذو النفوذ القوي في تونس، سامي الطاهري إن الوقت قد حان لإجراء تدقيق شامل للمالية العمومية وديون الدولة. وأضاف الطاهري أن الاتحاد قد طالب بذلك منذ 2011.

كما دعا لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي بالكشف عن التحويلات المالية للأحزاب والجمعيات وعرضها على القضاء.

يأتي هذا القرار مع إعلان الرئيس سعيد التدابير الاستثنائية في البلاد وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وتوليه السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العامة.

الاتحاد العام التونسي للشغل تمويل الأحزاب القضاء تونس

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