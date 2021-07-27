في اجتماع طارئ برئاسة الغنوشي.. "النهضة" تهاجم رئيس تونس

وكالات:

هاجمت حركة النهضة التونسية، الثلاثاء، الرئيس التونسب قيس سعيّد، وطلبت منه التراجع عن قراراته التي زعمت أنها "غير دستورية وتمثل انقلابا على الدستور".

جاء ذلك في بيان نشرته الحركة الإخوانية، الثلاثاء، عقب اجتماع طارئ عقده مكتبها التنفيذي تحت إشراف زعيم الحزب راشد الغنوشي.

كما دعت "النهضة"، الرئيس قيس إلى التراجع عن قراراته ومعالجة التحديات والصعوبات التي تعاني منها البلاد ضمن الإطار الدستوري والقانوني الذي يتماشى والخيار الديمقراطي، مع ضرورة استئناف عمل البرلمان كسلطة أصلية منتخبة ديمقراطيا.

كان الرئيس التونسي اكد أمس الاثنين، أن القرارات التي اتخذها كانت تطبيقا للدستور وليست انقلابا عليه، مشدّدا على أنه ليس انقلابيا.

كما دعا كل من يعتبر أنّ الأمر انقلاب إلى مراجعة دروسه في القانون، في إشارة إلى زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وقياداتها.

وفي حين يترقب التونسيون الخطوات القادمة التي سيعلن عنها الرئيس قيس والحلول التي سيقترحها لإخراج البلاد من أزماتها، ادعت "النهضة" في بيانها تفهمها للاحتجاجات التي عرفتها تونس في المدّة الأخيرة، ومشروعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسيّة.

وقالت الحركة الإخوانية إن البلاد تحتاج الى إدارة حوار وطني ورسم خيارات جماعية قادرة على إخراج تونس من جميع أزماتها.