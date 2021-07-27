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حماس ترد على هيومن رايتس: تقريركم يؤكد أن إسرائيل تتصرف ككيان فوق القانون

01:29 م الثلاثاء 27 يوليه 2021
حماس ترد على هيومن رايتس: تقريركم يؤكد أن إسرائيل تتصرف ككيان فوق القانون

حركة حماس

غزة - (د ب أ):

أكدت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، حرصها الدائم على عدم استهداف المدنيين في الأراضي المُحتلة.

جاء ذلك ردا على تقرير أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" جاء فيه أن "القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة نفذت هجمات خلال قتال مايو الماضي في قطاع غزة وإسرائيل انتُهكت فيها قوانين الحرب، ويبدو أنها ترقى إلى جرائم حرب".

وقال القيادي في حماس باسم نعيم، في بيان صحفي، إن تقرير المنظمة الدولية "يعيد التأكيد على ما وثقته عشرات المؤسسات الدولية الحقوقية على مدار عقود، من أن هذا العدو (إسرائيل) يتصرف ككيان فوق القانون".

واعتبر نعيم أن إسرائيل تتمتع بحصانة "من خلال الدعم الأمريكي المطلق، تؤمنها من العقاب، وتسمح لها بالاستمرار في ارتكاب أفظع الجرائم، بالقتل والتشريد وانتهاك المقدسات وسرقة الأراضي".

وقال إن "الشعب الفلسطيني يمارس حقه المشروع في مقاومة الاحتلال في إطار القانون الدولي، بما يملك من إمكانات متاحة".

وأضاف القيادي نعيم :"أظهرت المقاومة حرصها الدائم على تجنب استهداف المدنيين، رغم كل ما ارتكبه العدو من مجازر بحق أطفالنا ونسائنا، حتى إن أسر كاملة شطبت من السجلات المدنية، وذلك انطلاقا من قيمنا الدينية والوطنية وإعمالاً للقوانين الدولية".

وجدد القيادي في حماس المطالبة بـ "ضرورة محاسبة إسرائيل وملاحقة قادتها وجلبهم لقاعات المحاكم الدولية".

حركة حماس إسرائيل الأراضي المُحتلة جرائم حرب

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