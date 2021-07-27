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القوات العراقية تبدأ عملية أمنية في جنوب كركوك

12:54 م الثلاثاء 27 يوليه 2021
القوات العراقية تبدأ عملية أمنية في جنوب كركوك

القوات الأمنية العراقية

بغداد - (د ب أ):

شرعت القوات الأمنية العراقية، بدعم من الطيران العراقي والتحالف الدولي، بعملية أمنية لتفتيش وتطهير مناطق جنوب محافظة كركوك/ 250 كم شمالي بغداد/.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم الثلاثاء ، أن العملية تشمل المناطق الواقعة على الحدود الفاصلة بين قيادة عمليات صلاح الدين وقاطع المقر المتقدم في كركوك.

ووفق البيان، تستهدف العملية "ملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية وتطهير مناطق وادي زغيتون من قرية الرمل وجنوب طريق قرية الرمل ( جسر الزرگه)، ووادي الشاي ضمن المساحة الواقعة بين (كوري تبه وشرق قرية ضالمة الرمل وجنوب قرية ابو فشكة)".

وفي سياق متصل، أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم القبض على أربعة إرهابيين.

القوات الأمنية العراقية جنوب كركوك الطيران العراقي محافظة كركوك

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