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مبعوث روسي: اللجنة الدستورية السورية المقبلة قد تعقد خلال الشهرين المقبلين

10:02 ص الثلاثاء 27 يوليه 2021
مبعوث روسي: اللجنة الدستورية السورية المقبلة قد تعقد خلال الشهرين المقبلين

ألكسندر لافرنتييف

موسكو - أ ش أ

قال المبعوث الرئاسي الروسي الخاص لسوريا ألكسندر لافرنتييف أن الجلسة القادمة للجنة الدستورية السورية قد تنعقد في أواخر أغسطس إلى أوائل سبتمبر من هذا العام في المدينة السويسرية (جنيف).

وقال لافرنتييف - في تصريح لوكالة /تاس/ الروسية للأنباء - إن المؤتمر الثاني للحوار الوطني السوري غير مخطط له.

وأضاف المبعوث الروسي أنه "لم يكن من المفترض أن يحدث ذلك، لأن مؤتمر الحوار الوطني السوري أسفر عن إطلاق اللجنة الدستورية في جنيف ..ونتوقع بتفاؤل أن تعقد الجلسة المقبلة أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر".

يشار إلى أن الدورة السابقة للجنة انعقدت في يناير من هذا العام في جنيف.

هذا المحتوى من

ألكسندر لافرنتييف اللجنة الدستورية السورية المبعوث الرئاسي الروسي المؤتمر الثاني للحوار الوطني السوري

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