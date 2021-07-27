Masrawy logo white

البر الرئيسي الصيني يسجل 71 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا 31 منها محلية

09:22 ص الثلاثاء 27 يوليه 2021
البر الرئيسي الصيني يسجل 71 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا 31 منها محلية

تفشي فيروس كورونا في الصين

بكين-(د ب أ):

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الثلاثاء أنها تلقت تقارير عن تسجيل 71 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إنه تم تسجيل 31 إصابة محلية العدوى، جميعها في مقاطعة جيانجسو بشرقي الصين، بينما البقية وافدة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 92676 حالة، بينهم 795 لا يزالون يتلقون العلاج.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 87245 ، فيما استقر عدد الوفيات عند 4636 حالة.

وتم أمس تسجيل 20 حالة جديدة بدون أعراض. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.​

فيروس كورونا في الصين فيروس كورونا الصين كوليد19

الخبر التالى:

سريلانكا: تطعيم ما يقرب من 438 ألف شخصا بلقاح كورونا خلال 24 ساعة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
35

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

358

متعافون اليوم

284059

إجمالي الإصابات

16494

إجمالي الوفيات

227970

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • كورونا في 24 ساعة.. 7 وفيات في مصر وعالميا الإصابات تجاوزت 194 مليونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا