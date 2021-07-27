سريلانكا: تطعيم ما يقرب من 438 ألف شخصا بلقاح كورونا خلال 24 ساعة

كولومبو-(أ ش أ):

أعلنت وحدة علم الأوبئة السريلانكية اليوم الثلاثاء عن توزيع أكبر عدد من اللقاحات ضد فيروس كورونا في البلاد أمس؛ حيث جرى تطعيم 437 ألفا و878 شخصًا.

وذكرت صحيفة (ديلي نيوز) السريلانكية - على موقعها الإلكتروني - أنه وفقًا لإحصاءات وحدة علم الأوبئة، تم توزيع 365 ألفا و628 جرعة من سينوفارم كجرعة أولى، بينما تم تلقيح 35 ألفا و722 شخصا كجرعة ثانية.

وفي الوقت نفسه، تم توفير 25 ألفا و240 جرعة من لقاح موديرنا و11 الفا و288 جرعة من شركة فايزر كجرعة أولى.

وفي السياق، سجلت السلطات الصحية في سريلانكا، اليوم الثلاثاء، 1665 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 298 ألفا و181 حالة على مستوى البلاد بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 4102 حالة، عقب تسجيل 48 وفاة خلال الساعات السابقة.

وأوضحت أن عدد الحالات النشطة بلغ 25 ألفا و75 حالة على مستوي البلاد، بينما ارتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي الى 269 ألفا و7 حالات.

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