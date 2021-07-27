الحلبوسي: اتفاق انهاء المهمة القتالية الأمريكية نجاح للحكومة العراقية

بغداد - (د ب أ)

وصف رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي الثلاثاء الاتفاق العراقي الأمريكي لإنهاء المهمة القتالية الأمريكية في العراق بأنه "نجاح للحكومة العراقية".

وقال الحلبوسي في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "العراق يخطو واثقا نحو تحقيق كامل قدراته واليوم ينجح دبلوماسيا وسياسيا بإنجاز الاتفاق الاستراتيجي العراقي الأمريكي ضمن متطلبات المرحلة الجديدة ومقتضيات المصلحة الوطنية وتحقيق السيادة الناجزة".

وأضاف: "نبارك لرئيس الوزراء العراق مصطفى الكاظمي وفريقه المفاوض وكل الجهود التي بذلت لتحقيق هذا النجاح".