Masrawy logo white

الحلبوسي: اتفاق انهاء المهمة القتالية الأمريكية نجاح للحكومة العراقية

12:57 ص الثلاثاء 27 يوليه 2021
الحلبوسي: اتفاق انهاء المهمة القتالية الأمريكية نجاح للحكومة العراقية

محمد الحلبوسي

بغداد - (د ب أ)

وصف رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي الثلاثاء الاتفاق العراقي الأمريكي لإنهاء المهمة القتالية الأمريكية في العراق بأنه "نجاح للحكومة العراقية".

وقال الحلبوسي في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "العراق يخطو واثقا نحو تحقيق كامل قدراته واليوم ينجح دبلوماسيا وسياسيا بإنجاز الاتفاق الاستراتيجي العراقي الأمريكي ضمن متطلبات المرحلة الجديدة ومقتضيات المصلحة الوطنية وتحقيق السيادة الناجزة".

وأضاف: "نبارك لرئيس الوزراء العراق مصطفى الكاظمي وفريقه المفاوض وكل الجهود التي بذلت لتحقيق هذا النجاح".

محمد الحلبوسي البرلمان العراقي العراق بغداد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
39

إصابات اليوم

6

وفيات اليوم

122

متعافون اليوم

284024

إجمالي الإصابات

16487

إجمالي الوفيات

227612

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا