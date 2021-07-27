مقتل جندي تركي في شمالي العراق

بغداد - (د ب ا)

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الإثنين، مقتل جندي في منطقة عمليات "المخلب" شمالي العراق، التي تستهدف تنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) الإرهابي.

وأضافت الوزارة في بيان، أن الجندي التركي قتل جراء نيران أطلقها أعضاء من تنظيم "بي كيه كيه " الإرهابي، في منطقة هاكروك شمالي العراق، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وفي 23 أبريل الماضي، أطلقت تركيا عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة" بشكل متزامن ضد إرهابيي "بي كيه كيه " في مناطق "متينا" و"أفشين-باسيان"، شمالي العراق، بحسب وكالة الأناضول.