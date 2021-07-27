Masrawy logo white

مقتل جندي تركي في شمالي العراق

12:13 ص الثلاثاء 27 يوليه 2021
مقتل جندي تركي في شمالي العراق

وزارة الدفاع التركية

بغداد - (د ب ا)

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الإثنين، مقتل جندي في منطقة عمليات "المخلب" شمالي العراق، التي تستهدف تنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) الإرهابي.

وأضافت الوزارة في بيان، أن الجندي التركي قتل جراء نيران أطلقها أعضاء من تنظيم "بي كيه كيه " الإرهابي، في منطقة هاكروك شمالي العراق، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وفي 23 أبريل الماضي، أطلقت تركيا عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة" بشكل متزامن ضد إرهابيي "بي كيه كيه " في مناطق "متينا" و"أفشين-باسيان"، شمالي العراق، بحسب وكالة الأناضول.

وزارة الدفاع التركية بغداد العراق منطقة عمليات المخلب قتل جندي

الخبر التالى:

إيطاليا تؤكد دعمها للاستقرار السياسي والاقتصادي في تونس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
39

إصابات اليوم

6

وفيات اليوم

122

متعافون اليوم

284024

إجمالي الإصابات

16487

إجمالي الوفيات

227612

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا