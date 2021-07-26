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الرئيس التونسي يؤكد لمجلس القضاء الأعلى حرصه على احترام الدستور

11:36 م الإثنين 26 يوليه 2021
الرئيس التونسي يؤكد لمجلس القضاء الأعلى حرصه على احترام الدستور

قيس سعيد

وكالات

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء اليوم الاثنين بقصر قرطاج، يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومليكة المزاري، عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيسة مجلس القضاء العدلي، وعبد الكريم راجح، عضو المجلس الأعلى للقضاء نائب رئيس مجلس القضاء الإداري.

وأكّد سعيد وفقًا لبيان صدر عن رئاسة الجمهورية التونسية، على حرصه على احترام الدستور ومقتضياته وفرض القانون على الجميع وضمان استقلال القضاء في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس.

وجدّد دعوته للتونسيات والتونسيين إلى عدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى.

هذا ويجتمع المجلس الأعلى للقضاء في تونس غدًا الثلاثاء لدراسة القرارات التي اتخذها الرئيس.

وشهدت المدن التونسية، الأحد، الذي يصادف اليوم الوطني للاحتفال بالذكرى ٦٤ لعيد الجمهورية، مظاهرات واحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية، خاصة في ظل الأزمة الوبائية التي تشهدها البلاد.

وأدى انفجار الصراع السياسي واحتدام الخلاف بين رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة، الذي انعكس على الشارع التونسي، إلى اتخاذ الرئيس قيس سعيد تدابير استثنائية، منها تجميد عمل البرلمان وحل الحكومة، طبقًا للفصل ٨٠ من الدستور التونسي.

قيس سعيد تونس أحداث تونس دستور تونس

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