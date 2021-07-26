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سفير أمريكا لدى ليبيا يؤكد ضرورة التشجيع على العمل معًا لتلبية تطلعات الشعب

11:35 م الإثنين 26 يوليه 2021
سفير أمريكا لدى ليبيا يؤكد ضرورة التشجيع على العمل معًا لتلبية تطلعات الشعب

السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند

طرابلس - (أ ش أ):

أكد المبعوث الخاص وسفير الولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، ضرورة تشجيع جميع القادة الليبيين على العمل معًا وتقديم التسويات اللازمة من أجل تلبية تطلعات الشعب الليبي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في 24 ديسمبر المقبل.

وبخصوص غياب القاعدة القانونية لانتخابات ديسمبر، قال نورلاند، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس، اليوم الاثنين، وفقًا لبوابة "أفريقيا الإخبارية": "الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك".

يُذكر أن نورلاند قد شارك في مراسم توقيع شركة "هاتف ليبيا" اتفاقية تطوير الشبكة الوطنية للتراسل مع شركة "إنفنيرا" الأمريكية بهدف تقديم خدمات الهاتف المحمول والإنترنت لمناطق لم تصلها الشبكة من قبل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، بحيث يمكن الاعتماد على الشبكة لأداء جميع الأعمال بكفاءة عالية.

وأثنى نورلاند على توقيع هذه الاتفاقية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستظل داعمًا رئيسيًا لليبيا في كل المجالات، وتسعى لأن تكون شريكًا اقتصاديًا قويًا، مضيفًا: "نرى أن ليبيا تتجهز لاستقبال الأعمال بسبب الاستقرار السياسي المتزايد والعملية السياسية"، متابعًا: "نقف إلى جانب الشعب الليبي الساعي إلى ‎الديمقراطية والرخاء ومستقبل مستقر".

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ريتشارد نورلاند طرابلس أمريكا ليبيا

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