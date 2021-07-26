ليبيا.. فرض حظر تجول لمدة أسبوعين ببعض البلديات بسبب كورونا

طرابلس - (أ ش أ):

أصدر مجلس الوزراء الليبي قرارًا يقضي بفرض حظر تجول لمدة أسبوعين في كل من بلديات المنطقة الوسطى، وبلديات طرابلس الكبرى، وبلديات الساحل الغربي، وبلديات الجبل الغربي، ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة السادسة من صباح اليوم الذي يليه، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مجلس الوزراء -في بيان أوردته بوابة "أفريقيا الإخبارية" اليوم الاثنين- أن القرار يتضمن غلق جميع الأنشطة التجارية خلال فترة الحظر، بما فيها المقاهي والمطاعم والنوادي والمتنزهات والحدائق، وتُستثنى منها الأنشطة ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والصيدليات وأعمال النظافة والكهرباء والطاقة والاتصالات وحركة الشحن.

وبموجب القرار، لا يتم إصدار قرارات غلق المؤسسات التعليمية والأنشطة التجارية من الوزارات المعنية أو البلديات إلا بعد التنسيق مع وزارة الصحة، كما يستمر العمل بقراري رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ إجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا بما لا يخالف أحكام هذا القرار، وعلى مأموري الضبط القضائي تطبيق التشريعات النافذة في حق من تثبت مخالفتهم للقرار.

ويقضي القرار بتقييد الأسواق العامة والشعبية والمحال التجارية بالالتزام بالضوابط الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة، من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.