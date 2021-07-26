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‏الخارجية الأمريكية ‏تحث جميع الأطراف في تونس على تجنب ما يؤدي إلى العنف

10:25 م الإثنين 26 يوليه 2021
‏الخارجية الأمريكية ‏تحث جميع الأطراف في تونس على تجنب ما يؤدي إلى العنف

وزارة الخارجية الأمريكية

وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الولايات المتحدة على اتصال بمسؤولي الحكومة التونسية للتأكيد على أن حل المشكلات السياسية والاقتصادية بالبلاد ينبغي أن يستند إلى دستورها ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وأكد برايس خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الاثنين، أن بلاده تحث كل الأطراف في تونس على تجنب الأفعال التي قد تضر بالحوار الديمقراطي أو تؤدي إلى العنف.

وشهدت المدن التونسية، أمس الأحد، الذي يصادف اليوم الوطني للاحتفال بالذكرى ٦٤ لعيد الجمهورية، مظاهرات واحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية، خاصة في ظل الأزمة الوبائية التي تشهدها البلاد.

وأدى انفجار الصراع السياسي واحتدام الخلاف بين رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة، الذي انعكس على الشارع التونسي، إلى اتخاذ الرئيس قيس سعيد تدابير استثنائية، منها تجميد عمل البرلمان وحل الحكومة، طبقًا للفصل ٨٠ من الدستور التونسي.

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