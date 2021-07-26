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‏المجلس الأعلى للقضاء التونسي يجتمع غدًا لدراسة قرارات الرئيس

10:20 م الإثنين 26 يوليه 2021
‏المجلس الأعلى للقضاء التونسي يجتمع غدًا لدراسة قرارات الرئيس

قيس سعيد

وكالات

‏أعلن المجلس الأعلى للقضاء في تونسي تن اجتماعه غدًا الثلاثاء لدراسة قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد، حسبما ذكرت العربية.

وأعلن رئيس الحكومة التونسية الذي أعفاه الرئيس من منصبه، هشام المشيشي، عدم تمسكه بمنصبه واستعداده لتسليم مهام منصبه والمسؤولية لأي شخصية يكلفها الرئيس قيس سعيد، لافتًا إلى أنه يقبل قرار الرئيس بإعفائه من منصبه، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

وأكد المشيشي أن الفترة الماضية اتسمت بالتشنج وفشل المنظومة السياسية في البلاد، مشيرًا إلى وقوفه إلى جاني الشعب، وأنه لن يكون عنصرا معطلا أو جزءا من إشكال يزيد وضعية تونس تعقيدًا.

وشهدت المدن التونسية، أمس الأحد، الذي يصادف اليوم الوطني للاحتفال بالذكرى ٦٤ لعيد الجمهورية، مظاهرات واحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية، خاصة في ظل الأزمة الوبائية التي تشهدها البلاد.

وأدى انفجار الصراع السياسي واحتدام الخلاف بين رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة، الذي انعكس على الشارع التونسي، إلى اتخاذ الرئيس قيس سعيد تدابير استثنائية، منها تجميد عمل البرلمان وحل الحكومة، طبقًا للفصل ٨٠ من الدستور التونسي.

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