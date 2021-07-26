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الجراح العام للولايات المتحدة السابق: كورونا "يخرج عن نطاق السيطرة" مجددا

09:46 م الإثنين 26 يوليه 2021
الجراح العام للولايات المتحدة السابق: كورونا "يخرج عن نطاق السيطرة" مجددا

جيروم آدامز

واشنطن - (أ ش أ):

حث الجراح العام للولايات المتحدة السابق، جيروم آدامز، الأمريكيين على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، قائلا إن الجائحة "تخرج عن نطاق السيطرة" مرة أخرى.

وأضاف آدامز، في مقابلة متلفزة نقلت عنها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن عدد المُطعّمين حاليا من الأمريكيين غير كافٍ وسط انتشار متغير "دلتا" شديد العدوى في جميع أنحاء البلاد.

وقال آدامز " إنه اختيارك، لكن الخيارات تأتي مع عواقب عليك وعلى الآخرين".

وتابع: "المزيد من تخفيف القيود قادم، هذا الوباء سيخرج عن نطاق السيطرة مرة أخرى لأننا لم نصل إلى عدد مقبول من المطعمين".

وشدد: "لذا أحصل على اللقاح، ليس لأنه سيساعد جيرانك فحسب، بل أحصل عليه لأنه سيساعد كل أمريكي على التمتع بالحريات التي نريد العودة إليها".

هذا المحتوى من

Asha
جيروم آدامز الولايات المتحدة فيروس كورونا التطعيم ضد فيروس كورونا

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