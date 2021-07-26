بايدن يعلن انتهاء المهمة القتالية للقوات الأمريكية في العراق

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة ستنهي بحلول نهاية العام مهمتها القتالية في العراق لتباشر مرحلة جديدة من التعاون العسكري مع بغداد، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وقال بايدن خلال استقباله في البيت الأبيض مساء الاثنين، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي يزور واشنطن، إنه يتطلع إلى شراكة استراتيجية مع العراق وتعهد بمواصلة الدعم لبغداد.

بدوره أعرب الكاظمي في مؤتمر صحفي مشترك مساء الاثنين، عن سعادته باستمرار التعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أن العلاقات بين الدولتين لها جوانب عديدة صحية وثقافية وغيرها.