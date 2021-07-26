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اشتباكات بين البيشمركة الكردية وحزب العمال الكردستاني في أربيل

09:16 م الإثنين 26 يوليه 2021
اشتباكات بين البيشمركة الكردية وحزب العمال الكردستاني في أربيل

قوات البيشمركة الكردية

بغداد - (د ب أ)

قال رئيس أركان قوات البيشمركة الكردية الفريق أول جمال أمينكي اليوم الإثنين إن مسلحي حزب العمال الكردستاني التركي أطلقوا النار على نقطة عسكرية تابعة لقوات البيشمركة في ناحية خليفان بمحافظة أربيل شمالي بغداد.

وأضاف الفريق أول أمينكي في بيان صحفي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه: "أن مسلحي حزب العمال الكردستاني التركي أطلقوا مساء اليوم النار على نقطة عسكرية تابعة لقوات البيشمركة الكردية بين منطقتي خليفان وبيخمة بمحافظة أربيل".

وأكد الفريق أول أمينكي "أن قوات البيشمركة الكردية ردت بإطلاق النار، وأن هناك خسائر بشرية".

وكانت اشتباكات مسلحة قد اندلعت أول أمس السبت بين قوات البيشمركة ومسلحي حزب العمال الكردستاني إثر تعرض إحدى مواقع قوات البيشمركة لإطلاق النار من قبل مسلحي حزب العمال بمحافظة دهوك.

البيشمركة الكردية حزب العمال الكردستاني بغداد كردستان محافظة أربيل

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