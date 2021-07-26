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الرئيس التونسي بعد إقالة الحكومة: هناك من يسعى لتفجير الدولة من الداخل

07:53 م الإثنين 26 يوليه 2021
الرئيس التونسي بعد إقالة الحكومة: هناك من يسعى لتفجير الدولة من الداخل

قيس سعيد

وكالات:

اعتبر الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن هناك فئة تسعى إلى "تفجير الدولة من الداخل"، ونهب ثرواتها، لافتًا إلى أنه لن يسمح بذلك.

وقال سعيد، في كلمة بثتها الرئاسة التونسية خلال اجتماعه مع الاتحاد العام التونسي للشغل، إن "البعض حاول الانفراد بالسلطة، والاستيلاء على كل مقدرات الدولة".

وشهدت المدن التونسية، أمس الأحد، الذي يصادف اليوم الوطني للاحتفال بالذكرى 64 لعيد الجمهورية، مظاهرات واحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية، خاصة في ظل الأزمة الوبائية التي تشهدها البلاد.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بحل البرلمان وإسقاط الحكومة، كما تم حرق ومهاجمة عدد من مقار حركة "النهضة"، التي تمثل الأغلبية في البرلمان.

وأدى انفجار الصراع السياسي واحتدام الخلاف بين رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة، الذي انعكس على الشارع التونسي، إلى اتخاذ الرئيس قيس سعيد تدابير استثنائية، منها تجميد عمل البرلمان وحل الحكومة، طبقا للفصل 80 من الدستور التونسي

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