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لا نعتبره انقلابا.. أول تعليق من واشنطن على الأحداث في تونس

07:34 م الإثنين 26 يوليه 2021
لا نعتبره انقلابا.. أول تعليق من واشنطن على الأحداث في تونس

جو بايدن

وكالات

أعرب البيت الأبيض عن قلق إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إزاء تطورات الأوضاع في تونس، مؤكدًا على دعمه لتونس للمضي قدمًا وفق مبادئ الديمقراطية.

وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض مساء الاثنين، إنه لا يمكن توصيف قرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة بأنها انقلاب.

وشهدت المدن التونسية، أمس الأحد، الذي يصادف اليوم الوطني للاحتفال بالذكرى 64 لعيد الجمهورية، مظاهرات واحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية، خاصة في ظل الأزمة الوبائية التي تشهدها البلاد.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بحل البرلمان وإسقاط الحكومة، كما تم حرق ومهاجمة عدد من مقار حركة "النهضة"، التي تمثل الأغلبية في البرلمان.

وأدى انفجار الصراع السياسي واحتدام الخلاف بين رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة، الذي انعكس على الشارع التونسي، إلى اتخاذ الرئيس قيس سعيد تدابير استثنائية، منها تجميد عمل البرلمان وحل الحكومة، طبقا للفصل 80 من الدستور التونسي

جو بايدن البيت الأبيض تونس أحداث تونس قيس سعيد

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